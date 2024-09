ÜLESKUTSE Sõpruskonnad saavad õppida kriisiks valmistuma

Ettevõtmine kestab neli nädalat: 2.–29. septembrini. Iga nädal kannab ise teemat, millele vastavalt ootab osalejaid kolm ülesannet: üks on kirjalik ja nõuab mõtlemist, teine on eksperiment ja kolmas toimub õues. Sõpruskond saab iga nädal valida, kas lahendada üks, kaks või kõik kolm ülesannet. Teemad on elutähtsate teenuste katkemine, varjumine, infokanalid, looduses hakkamasaamine.