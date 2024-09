Hooldamata küttekolle tekitas tuleohu

Kell 15.07 said päästjad teate, et Sindi linnas Lõuna tänaval oli ahju alla tehtud tuli ja küttekolle hakanud nii tugevalt sisse ajama, et elanikel enam toas olla ei kannatanud. Kohale sõitnud päästjad tuulutasid ruumid ja nõustasid elanikke edasise kütmise suhtes.