Pärnu loobub prügi kaalumise nõudest

Pärnu linn soovis üle minna olmeprügi kaalumisele põhjusel, et see motiveeriks linlasi paremini sortima. Prügifirma Ragn-Sells võitis hanke, kuid andis loetud kuud enne üleminekut teada, et taganeb lepingust, juhul kui linn soovib siiski olmeprügi kaaluma hakata.

Foto: Mailiis Ollino