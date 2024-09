Inimese ja hundi kõrvuti elamine eeldab arvestamist loomakasvatajatega, sest nii hunt kui lehma- ja lambakasvataja on Eesti riigile olulised. Nii tutvustatakse 2018. aastast Eesti rahvuslooma hundi, meie metsade sanitari ja muinasjuttude tegelast. Samal ajal on võsavillemid viimasel ajal teinud niivõrd palju kahju, et talunikel on tunne, et Eesti riigile on loomakarjast tähtsamad hundid, keda kaitseb Euroopa Liidu direktiiv.