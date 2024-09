Seeneline leidis Uulu metsast Eestis üsna haruldase lakkvaabiku (Ganoderma lucidum), mida tänu raviomadustele on Hiina meditsiinis kasutatud vähemalt paar tuhat aastat.

Keskkonnaameti tellitud seeneinventuuri käigus leiti Valgerannast haruldane seen, mida siin mail pole ammu märgatud. See ei ole aga ainus vähe esinev seeneliik, mida Pärnumaal on viimasel ajal nähtud.