Lääneranna valla juhid ei anna Virtsu rahvamaja kohta selgeid vastuseid

Virtsu rahvamaja asub kooli külge ehitatud saalis ja kohalikud kahtlustavad, et pärast kooli kolimist lasteaia ruumidesse müüakse kogu hoone erakätesse ja sinna tuleb hooldekodu.

Virtsu rahvamaja nüüd juba eelmine juhataja Triin Raave pelgab, et Lääneranna valla rahvaarvult teine asula jääb üldse rahvamajata ja huviringidel pole varsti kohta, kus koos käia. Ta kahtlustab, et rahvamaja müüakse koos koolihoonega maha. Vallavanem ega volikogu esimees ei anna kultuurimaja tuleviku kohta üheselt mõistetavaid vastuseid: küll suunatakse küsija dokumenti lugema, küll kõlab fraas “pole arutatud”. Tagatipuks teatas valla esindaja esmaspäeval, et ei sõlmi rahvamaja saali kasutamise lepingut kogukonna loodud MTÜga ja ruumi suhtes tuleb hoopis avalik konkurss.