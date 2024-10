Politsei tabas Iklas suure koguse keelatud e-sigarette

Peters kinnitas, et selliste reidide eesmärk on võidelda piiriülese kuritegevusega ja ennetada seadusvastast rännet. “Sõidukite ja nendega reisivate inimeste kontrollimine aitab kindlustada, et meie riiki sisenevad ja siin liiklevad nõuetele vastavad sõidukid, inimestel on seaduslik alus Eestis olla, samuti piirame sanktsioonialuse kauba liikumist,” selgitas ta.