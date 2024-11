Lahkus kodanikuaktivist ja ühiskonna valupunktide esiletooja Astrid Hindriks

Astrid Hindiksi algatusel käivitus lähisuhtevägivallaga kokkupuutuvate asutuste ümarlaud, kuhu kaasati politsei, prokuratuuri ja maavalitsuse esindajad ning sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad. Ümarlaud tuli kokku kaks korda aastas ning sellest sai pikaajaline traditsioon ja kindel tegevus avalikkuse teavitamiseks ja teadlikkuse tõstmiseks.



"Käsitöö teda ei huvitanud. Ta ütles kord, kui viltisime, et see ei ole tema maailm. Et tema teeb suuga tööd. Astrid oli puhtalt maailmaparandaja," meenutas Orupõld.



AuOkka tiitli andmist Astrid Hindriksile põhjendab Pärnu naiste tugikeskuse juht sellega, et ta hoidis oma eri tegevuste ja projektide kaudu lähisuhtevägivalla teemat päevakohasena. "Veel 2023. aastal osales ta haavatavate sihtgruppide projektis, kus jagas oma mõtteid haavatavate sihtgruppide probleemide ja lahenduste kohta," lausus Orupõld, kes tundis Hindriksit üle 15 aasta. "Astrid on kõik need aastad olnud ise kui okas, mis ei lase väsida lähisuhtevägivalla teema kandjatel."

Suure pildi nägija

Pärnu abilinnapea Irina Talviste tõdes, et Astrid Hindriks on poliitilises elus olnud üks tema suurimaid mõjutajaid, mentor ja ema. "Astrid arvas, et naisi peaks poliitikas olema rohkem. Et oleks tasakaal, sest naised näevad asju teisiti kui mehed. Oli hetki, kui tahtsin käega lüüa, aga tema ütles, et kui poliitikas tahad kuhugi jõuda, pead olema kannatlik ja uuristama end läbi kivi. See, et ma olen poliitikas praegu seal, kus ma olen, on suuresti tänu Astridile. Tema on minusse algusest peale süstinud seda, et peadki võitlema, enda eest seisma, ennast kehtestama ega tohi alla anda," jagas Talviste ja rõhutas, et Hindriks nägi temas potentsiaali enne, kui praegune abilinnapea ise enda ambitsioonidest aru sai. "Ta ütles, et ma pean selle realiseerima, andis usku ja lootust, õpetas, kuidas edasi minna," tunnistas Talviste ja kiitis Hindriksit süsteemse järjekindluse eest.



Talviste meenutab, kuidas kunagi enne kohalike omavalitsuste valimiste nimekirjade koostamist Hindriks talle vastu tuli ja ütles, et tuleb teha "triibuline nimekiri" ehk mehed-naised pooleks. "Me olime üks esimesi, kes Pärnus hakkas sellist nimekirja ajama, see oli päris keeruline. Arvati, et naised peaks kodus süüa tegema ja lapsi kasvatama. Ma arvan, et see oli Astridi suurim panus: julgustada naisi kaasa rääkima poliitikas."