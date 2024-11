Pärnumaa keskmine mees on 41aastane keskharidusega Jaan

Keskmine Pärnumaa mees on 41aastane, samal ajal on Eesti keskmisel mehel vanust 40 aastat. Kui riigis on kõige rohkem 35aastasi mehi, siis Pärnumaal 34aastasi.



Kodumaakonnas enim levinud mehenimi on 1. jaanuari seisuga Jüri (444), järgnevad Jaan (421), Martin (419) ja Toomas (401).



Statistikaameti andmetel on Pärnumaa täiskasvanud meestest 51 protsenti keskhariduse, 26 põhi- ja 22 protsenti kõrgharidusega. Kõiki Maarjamaa täisealisi mehi arvestades, on keskharidus 54-l, põhiharidus 19-l ja kõrgharidus 25 protsendil.



Kuus kümnest täisealisest Pärnumaa mehest on isad, abielus on 45 protsenti siinsetest üle 18aastastest meestest.



Eestis elab 23 kas 100aastast või vanemat meest, neist kaks Pärnumaal.



Maakondadest on meeste protsent kõige kõrgem Raplamaal: 49. Nii riigis tervikuna kui Pärnumaal moodustavad mehed rahvastikust 47 protsenti. Küll on alla 50aastaste eestimaalaste seas mehi rohkem kui naisi, täpsemalt 51 protsenti. "Põhjus peitub selles, et poisse sünnib aastas mõnevõrra rohkem kui tüdrukuid, kuid meeste eluiga on naiste omast lühem," selgitas statistikaameti rahvastiku- ja haridusstatistika tiimijuht Terje Trasberg.

Ameti möödunud aasta andmetest selgus, et mehed elavad tervena 56,4 ja naised 59,5 aastat. Mõlemal puhul on tervena elatud aastate arv võrreldes tunamullusega mõnevõrra vähenenud.

Trasberg märkis, et Eesti jääb koos teiste Baltimaadega Euroopa riikide seas silma küllalt suure erinevusega meeste ja naiste oodatavas elueas. "Kui läinud aastal oli meeste oodatav eluiga sünnihetkel 74,5, siis naistel 83,1 ehk 8,6 aastat enam," tõdes ta ja lisas, et üle 100aastasi mehi on Eestis mehi vaid 23, naisi aga 191.

Eestis on kaheksa valda, kus mehi rohkem kui naisi. Kõige mehisemad on Rae ja Setomaa, kus mehi elab 51 protsenti. Pärnumaal selliseid omavalitsusi ei leidu: Häädemeestel, Kihnus, Läänerannas ja Saardes moodustavad mehed 49, Põhja-Pärnumaal ja Toris 48 ja Pärnu linnas 46 protsenti elanikest.