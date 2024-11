Rein Kilgi firma müüs kogu osaluse Pärnu Sadamas kaasaktsionärile

AS Transcom müüs oma osaluse AS Pärnu Sadamas OÜ PSA-le.

Rein Kilgile ja Kaspar Kokale kuuluv kuuluv AS Transcom, millele kuulus pool AS Pärnu Sadama aktsiatest, müüs kogu osaluse sadama kaasaktsionärile, OÜ PSA-le, mida juhivad Mati Einmann ja Indrek Minka. Tehingu hind on konfidentsiaalne.