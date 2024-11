Pärnu linna kriisikomisjon lasi lumeuputuse tõttu käiku hädaolukorra lahendamise plaani

Tegemist on erakordse lumehulgaga, mida käsitletakse majandus- ja taristuministri määruse “Tee seisundinõuded” kohaselt raskete ilmaoludena, selgitas Pärnu linna kriisikomisjoni otsust panna lumetõrje täistuuridel käima.

Linnamajanduse osakonna juhataja Karmo Näkk ütles pärastlõunal, et pilt läheb tund-tunnilt paremaks ja olukord hakkab enam-vähem normaliseeruma. “Teehoolduspartnerid pingutavad, kuid ei pruugi kohe kõikjale jõuda,” ütles ta.

Näki sõnutsi alustasid linna lepingupartnerid lumelükkamisega öösel kella 2.30 paiku ja masinad on töös seni kuni teed ja tänavad saavad taas sellisesse seisu, et seal saab normaalselt liigelda.

Näkk ütles, et kui uut sadu peale ei tule, saadakse kriisi lahendamisega arvatavasti homme lõunaks ühele poole.

Päästeteenistuse valvepressiesindaja sõnade kohaselt on päästjad erakordsete lumeolude tõttu saanud eile ja täna 25 väljakutset. Inimesed pole abi vajanud, kuid tegeleda on tulnud teedele ja elektriliinidele langenud puudega. Teateid nendest on tulnud üle maakonna.