Vanemprokurör Kaido Tuulemäe: Kõik näevad, et midagi on valesti, aga karistusõiguslikult ei pruugi see olla keelatud

Ei saa salata, et seadused võimaldavad trikitamistega istungeid edasi lükata. Kaido Tuulemäe, vanemprokurör

Nii mõnigi asi, mis on (ajakirjanduses) avaldatud, on meile uus materjal ja üllatus. Ja tulevad uued juhtumid. See kõik aitab korruptsioonivastasele võitlusele kaasa.

Ajakirjandus on palju aega pühendanud Ukraina abistamise majandusele, kui nii võib öelda: kas kõik on seaduslik ja aus. Päris mitme juhtumi puhul selgus, et kõik ei ole aus. Kuidas tänapäeval seis on: kui läbipaistev ja korruptsioonivaba see tegevus on?

Jõuame jälle selleni, mis on korruptsioon ja mida me sellena tajume. Tõenäoliselt inimesed tajuvad ka seda korruptsioonina. Kui ma vaatan puhtalt prokuröri vaatest ja juriidilisest aspektist, siis heategevuslik pool ja raha kuritarvitamine on pigem varavastane kuritegu, võib-olla omastamine või kelmus. Kui sellega on mingil viisil seotud ametiisikud, siis on kohe põhjust vaadata, ega siin ole tegu korruptsiooniga.

Ma pidasingi silmas, kui teinekord on tunne, et raha ei pruugi minna sinna, milleks koguti, vaid vastupidi: kuhugi, kus keegi otsustas, et peab minema. Mingi ametniku suva järgi raha jagamine tundub juba kahtlane.