Vana-Pärnu rannas pandi pimeduse varjus pihta parklapiire

Vana-Pärnu linnaosa Facebooki grupi eestvedaja Olav Karulin rääkis, et kohalikud olid eile õhtul ajavahemikul kaheksast poole üheksani kuulnud Vana-Pärnu rannas majaka juurest mootorsae häält. Saega on toimetatud usinalt, sest parklapiiretest on välja lõigatud kolm palgijuppi. Karulini sõnutsi polnud ükski jupp nii lai, et autoga oleks läbi mahtunud. Palgijupid on ilmselt autoga ära viidud. Tundub, nagu olnuks kellelgi vaja küttepuid. "Oleks võinud võtta juba siis jala pealt," lausus ta.