Pinnar rääkis, et elumajast umbes viie meetri kaugusele jääv Oraveski järv oli tõusnud nii palju, et vesi voolas maja suunas üle kallaste. "See veemass oli niivõrd suur ja kõik toimus väga kiiresti," kirjeldas ta olukorda, seistes kraavipervel. "25 aasta jooksul pole siin veel sellist asja nähtud."