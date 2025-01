Sulelisi loendama: linnuvaatlus pakub põnevat võimalust märgata aialinde

Sel nädalavahetusel toimuv Eesti suurim linnuvaatlus – talvine aialinnuvaatlus – on lihtne ja igas eas huvilistele sobiv tegevus, tuleb vaid valida endale sobiv aeg ja koht.​

Linnuvaatluse eestvedaja Andres Kalamees innustab huvilisi lumevaesest ja muutlikust talveilmast hoolimata kaasa lööma. Kalamehe sõnutsi võib sulailma tõttu küll toidumaju külastada vähem linde. "Seda enam elevust tekitab mõne põneva liigi, olgu siis punarinna, käbliku või suurnokk-vindi ilmumine," leidis ornitoloog ja lisas, et talvine aialinnuvaatlus rahustab meeli sõltumata vanusest või linnutundmise oskusest. "Just nüüd on paras aeg teha tutvust elukohas tegutsevate lindudega, anda oma panus harrastusteadusesse ja koguda teavet meie talviste aialindude leviku ja arvukuse muutuste kohta," selgitas Kalamees osavõtmise plusse.