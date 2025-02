Pärnu linn plaanib Kuninga tänava kooli remonti

Pärnu linn tahab tuleval õppeaastal muuta Kuninga tänava põhikooli senisest energiasäästlikumaks. Praegu on kool elekterküttel, aga kavas on viia hoone kaugküttele, soojustada katus, paigaldada majja ventilatsioon ja teha muudki. Selleks on linnal võimalik kasutada Euroopa Liidu moderniseerimisfondi raha, lisades osa vajaminevast summast linnaeelarvest.