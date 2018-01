Nagamann varastas vaevaliselt liikuvalt naiselt käekoti

Noortepargis sõbrannaga olnud Tammoja ütles, et kuulis kõrvalpingil istunud kahe tüdruku ja kahe poisi kavatsusest vanainimestelt kotte varastada. "Rääkisid, et paluvad viit senti, aga tegelikult tõmbavad koti ära," meenutas neiu ja lisas, et pärast jutuajamist olid välimuse järgi jääda 12–14aastased teismelised kadunud.

Kella 23 paiku leidsidki neiud pargi lähedalt käekoti. Raha oli kotist kadunud, aga õnneks olid alles dokumendid. Tüdrukud leidsid guugeldades koti omaniku ja ese sai tagastatud.

Selgus, et kott oli varastatud mõni minut enne kella kümmet.

Varguse ohvriks langenud naine rääkis, et läks umbes veerand tundi enne kella 22 Ülejõe mini-Rimisse. Poest väljunud, märkas ta uste juures noori. "Mõtlesin, et selline vanus, et miks nad kodus ei ole," kõneles ta.

Haige selja tõttu võttis vaevaliselt liikuv naine tasakaaluks ühe kotti paremasse, teise vasakusse kätte. "Ma hiljem mõtlesin, et nad nägid väga hästi ära, kuidas ma liigun," tõdes ta, et järele joosta ta haige selja tõttu kellelegi ei jaksa.

Hakanud teed ületama, tundis naine, kuidas keegi tema kotti sikutab. Ta nägi teismelist poissi, kes krabas kotist nii kõvasti, et kukkus pikaligi. "Mul ei tulnud kohe pähegi kätt tugevamini suruda," rääkis ohver. Kott käes, pani poiss jooksu. "Hüüdsin järele, et "ärge võtke, mul on seal dokumendid!"" meenutas naine.

Naine pöördus poodi tagasi, lootes saada abi turvakaamera videotelt.

Kaupluse turvatöötaja andis naisele politsei kutsumiseks telefoni. "Auto sõitis juba kaupluse ette, kui ma kõne lõpetasin," märkis varguse ohver.

Telefonist, dokumentidest ja võtmetest ilma jäänud naine viidi esialgu sõbranna juurde. Sealt võeti ühendust lukuabiga, kes tema kodu ukse avas.

Koju jõudnud, helises naise telefon. Ühendust võtsid koti leidnud Berit Vara ja Bella-Liis Tammoja. "Uskumatu, kui kiiresti kõik käis," kiitis naine nii abivalmis Rimi turvatöötajat, kiirelt reageerinud politseipatrulli kui tüdrukuid.

Naise sõnutsi on kahju, et noored säärase tembuga hakkama said. Ta avaldas lootust, et ehk selgitatakse neile nüüd kodus, mis õige, mis vale.

Et pärast kotivargust oleks võimalik abi kutsuda, soovitab ohver telefoni mitte käekotis kanda, samuti panna kuhugi mujale koduvõtmed.

Pärnu linna piirkonnavanema Karin Uibo andmeil laekus politseile 30. jaanuaril kella 22 ajal teave, et Jannseni tänaval haaras noormees teataja koti ja jooksis sellega ära. "Teo toimepanija on politseile teada," sõnas Uibo ja lisas, et rohkem samalaadseid hiljutisi juhtumeid politseile teada ei ole.