Kas korralik talv jõuab lõpuks pärale? Ilmajaam lubab nii lund kui pakast

Esmaspäeval püsib kahe rõhuala vastasseis ja kirdetuul on jätkuvalt tugev. Öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vähest lund. Puhub põhja- ja kirdetuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 14-18 m/s. Külma on 5-10 kraadi. Päeval on samuti pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vähest lund. Puhub põhja- ja kirdetuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 14-18 m/s. Külma on 3-7 kraadi.

Teisipäeval kaldub nõrgeneva madalrõhkkonna serv Eesti kohale. Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund. Puhub põhja- ja kirdetuul 4-10, saartel ja rannikul puhanguti 14 m/s. Külma on 5-10 kraadi. Päeval on peamiselt pilves ilm ja sajab lund. Põhjakaaretuul nõrgeneb 3-9 m/s. Külma on 4-8 kraadi.

Kolmapäeval jääb Eesti hääbuva madalrõhkkonna mõjusfääri. Öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab lund. Puhub valdavalt läänekaaretuul 2-8, saartel puhanguti 13 m/s. Külma on 7-12, paiguti 15 kraadi. Päeval on jätkuvalt pilves selgimistega ilm ja kohati sajab lund. Puhub valdavalt läänekaaretuul 2-8, saartel puhanguti 13 m/s. Külma on 2-7, paiguti 9 kraadi.

Neljapäeval jääb Läänemere kohale nõrk madalrõhuvöönd ja selle servas sajab siin-seal lund. Tuul püsib nõrgana. Öösel tuleb külma 7-12 kraadi, kuid sisemaal võib selgema taeva all termomeetrinäit 15 külmakraadi ümbrusse kukkuda. Päeval on külma 2-7 kraadi.