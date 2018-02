Varastatud auto ja roller viidi metsa ning pandi põlema

Veebruari alguses tabas Valdot ehmatus, kui ta märkas, et tema Pae tänaval parkinud Opel on öösel varastatud. “Uksed olid kinni,” räägib neljarattalisest ilma jäänud mees, kelle sõnutsi ta auto küll leiti, ent see oli põlema pandud ja sellest oli järel vaid vrakk. “Leiti endiselt ARKi õppesõiduplatsilt. On praegugi seal veel."