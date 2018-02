Kodukant avab kogukonnaprojektide taotlusvooru

„Kingituste taotlusvoor avaneb 1. märtsil ja sinna on oodatud toetust küsima nii külakogukondade kui ka linnaasumite huvides tegutsevad kodanikuühendused," ütles Kodukandi juhatuse esimees Krista Habakukk. Ta lisas, et kingitusteks sobivad kogukondade ettevõtmised, mis teevad Eesti elu paremaks ja rõõmsamaks ning loovad kindlama tuleviku lastele. „See võib olla kogukonna ühtsustunde tõstmine, senisest elutervema ja vaimsema keskkonna loomine ning elukeskkonna rikastamine püsivate väärtustega."

Taotlusvooru eripära on see, et toetusele ei pea lisama omafinantseeringut. Taotlusi võivad kogukonnad esitada 1.–12. märtsini, projekte hakatakse ellu viima 1. maist. Taotlusvooru materjalid leiate Kodukandi kodulehelt.