Vabariigi aastapäev möödus politseile rahulikult, päästjatel töiselt

Pärnu politseijaoskonna juht Andres Sinimeri teatas, et vabariigi aastapäev möödus politseile Pärnumaal suuremate vahejuhtumiteta. "Aastapäeva ürituste pärast oli tähelepanu avaliku korra tagamisel ja Pärnu tänavatel liikus tavapärasest rohkem jalgsipatrulli. Peale selle olid liikluse rahustamiseks väljas lisajõud maanteedel. Tänan kõiki Pärnumaa inimesi, aastapäev möödus turvaliselt," selgitas Sinimeri.

Päästeameti pressiesindaja Kristi Kais sõnas, et Lääne piirkonnas möödus nädalavahetus tuliselt.

24. veebruaril kell 13.16 kutsuti päästjad Pärnusse Järva tänavale. Helistaja kinnitusel oli majas tunda gaasilõhna. Päästjad selgitasid õnnetuskohal välja, et tegemist oli gaasilekkega, keerasid ballonikraani kinni ja soovitasid gaasi enne gaasifirma tulekut mitte kasutada.

Kümme minutit hiljem said päästjad väljakutse Pärnus Uus-Sauga tänava kortermajja. Hädaabinumbril helistanu jutu järgi oli tunda suitsulõhna ja naaberkorterist immitses suitsu. Päästjad sisenesid nimetatud korterisse ja selgus, et korteri põrandasse oli põlenud auk. Esialgsetel andmetel võis tulekahju alguse saada suitsetamisest.

Vabariigi aastapäeval kella 15.20 paiku andis tähelepanelik inimene häirekeskusele teada, et Pärnus J. V. Jannseni tänaval Japsi sadama läheduses oli õhukesel jääl näha inimesi. Kui päästjad kohale jõudsid, selgus, et laevatee läheduses kalastas neli last, kes päästjaid nähes minema jooksid.