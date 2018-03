Koolides tulevad IKT-erialade tutvustustunnid

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi käivitatud programm aitab endale sobiva eriala valikul tutvuda IKT-erialade võimalustega.

"IKT on kõikjal" programmi eesmärk on innustada noori naisi senisest julgemalt kaaluma digivaldkonna erialadel kõrgkoolides õppimist ja töötamist. Loodan väga, et kui kevadel on noortel ees suured otsused, kuhu õppima või tööle minna, oleme saanud majandusministeeriumi poolt anda oma panuse teadlikkuse tõstmisel ja inspireerimisel," selgitas ettevõtlus- ja ja infotehnoloogiaminister Urve Palo.

Palo ütles, et digivaldkond on üks kiiremini arenevaid sektoreid, mis mõjutab horisontaalselt kõiki erialasid. "Juba praegu on Eestis puudu üle 7000 IKT-spetsialisti ja eriti vähe on selles valdkonnas naisi," tõdes minister.

"Me ei saa enam rääkida tehnoloogiast kui eraldi sektorist ja kindlasti ei ole see enam ammu vaid ühe stereotüüpse grupi pärusmaa. Tehnoloogia ja selle kasutajad on kõikjal – meditsiinist hariduseni ja tööstusest toitlustuseni. Olgu selle loojadki kõikjal ja väga erineva taustaga. Pole kahtlustki, et neile, kes on tehnoloogiaga sina peal, kuulub tulevik," lausus tüdrukute töötubade korraldaja, MTÜ Kogukond Tech Girlsi juhatuse liige Hanna-Mari Kirs.