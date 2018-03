Nehatu looduskaitseala laieneb

Mis muutub

1187 - hektaril laiuks uuendatud kaitseala

1163,8 - hektarit on kaitse all praegu

23,2 - hektarit lisandub kaitstavat ala

26 - hektarit arvatakse välja varem kaitseala piiranguvööndisse kuulunud alast

47 - hektarit arvatakse välja seni kaitse all olnud alast