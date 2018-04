Oksjon pole toimunud, aga riigifirma juba ehitab

Eesti Energia on väidetavalt arendanud tuuleparki Tootsi Suursoo alale kaheksa aastat. Kui selgus, et riik plaanib selle tarbeks anda krundi riigiettevõttele tasuta, hakkasid tuuleenergiaärimehed protestima ja kaebasid sellekohase otsuse kohtusse: nende hinnangul andnuks krundi tasuta kasutusse andmine Eesti Energiale alusetu turueelise.

„Sisuliselt ehitab Eesti Energia juba tuuleparki, liitumispunkt on tuulepargi kõige tähtsam osa,“ selgitas ta. „Samuti on alajaama juurdepääsu tee näol tegemist sisuliselt kinnistu juurdepääsuteega.“

Küsimusele, kas enne pakkumisvooru tulemuste selgumist, pole ehitama hakkamine riskantne, vastas Kuusk, et Eesti Energia on enda äriplaanis kindel. „Enampakkumisel konkureerib Eesti Energia teistega, ent kuna oleme ainsana tegelnud tuulepargi arendamisega 2010. aastast, oleme veendunud, et meie äriplaan on kõige konkurentsivõimelisem,“ rääkis ta.