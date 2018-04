Video ja galerii: Veteranipäeva tähistati eesti ja poola keeles

Aprilliilm näitas seekord oma päikeselist poolt, lubades väljaski täiuslikkuseni lihvitud ürituse jätkumist headuse võitu kurjuse üle sümboliseeriva ratsamonumendi juures. Leebe tuul aga ei suutnud hajutada mõtteid, mis seostusid ligemale 2830 missioonisõduriga. Neist on teenistuskohustuste täitmisel hukkunud 35, kelle nimi ja auaste kõlasid ükshaaval etteloetuna üle kiriku ja kellele me iga aasta aprillis anname au sinilillemärki rinnas kandes.

Rahvast tulvil kirikus mängis Eesti kaitseväe orkester Eesti ja Poola hümni. Sõnajärje võttis Poola seimi juht Stanislaw Karczewski. Ta rõhutas oma heameelt selle üle, et viibib Toris päeval, mil siin avatakse mälestusplaat vabadussõjas võidelnud ja Vabadusristi kavaleridest Poola kodanikele. Aga rääkis ka Poola sõjaväe rajajast ja riigipeast Jozef Pilsudskist, keda Eesti Vabariik autasustas Vabadusristi kahe ordeni ja Kotkaristi teenetemärgiga.

Poola saatkond ja Pilsudski muuseum koostasid näituse, mille Karczewki ja riigikogu aseesimees Kalle Laanet avasid pärast teenistust mälestustulede läitmise järel. Väljapanek on pühendatud Poola Vabariigi 100. aastapäevale, mida tähistatakse tänavu 11. novembril.

Vabadusristi kavaleride mälestusplaadi koorirõdu all seinal pühitses EELK peapiiskop Urmas Viilma koos katoliku kiriku preestri Wodzislaw Szczepanikiga. Plaadi 40 nimega avasid Karczewski, Laanet ja kaitseminister Jüri Luik.

“Eesti riik on 100aastane, aga iseseisval riigil on ka kohustusi,” sõnas kaitseminister, meenutades tänutundes neid, kes omariikluse kaitsmisel ja julgeoleku tagamisel maksnud selle eest kõrgeimat hinda.

“Olgu teenistuskohaks Afganistan, Iraak, Kosovo, Liibanon või Mali, Eesti kaitseväelased on alati üles näidanud vaprust ja kohusetunnet ja professionaalsust. Meie võitlejad on teinud Eesti suuremaks, aga Eesti võitleb ja seisab oma iseseisvuse eest üksi ja liitlastega,” rääkis Luik ja pöördus veteranide omaste poole, kes on kaotanud missioonil poja või teise lähedase.