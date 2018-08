Liiklusõnnetuste arv on vähenenud, kuid hukkunuid on juba viis

Tänavu on Pärnumaal juhtunud 50 rasket liiklusõnnetust, milles on saanud viga 62 inimest. Mullu olid samal ajal vastavad näitajad 54 ja 68.

„Õnnetused, mis juhtuvad nende kolme teguri pärast, on aga ärahoitavad. Kõik algab suhtumisest ja hoiakutest, endast ja kaasinimestest lugupidamisest ja hoolimisest. Näiteks on kuus inimest tänavu Pärnumaal viga saanud alkoholi tarvitanud juhi süül,” ütles Sinimeri.

Liiklusrikkumiste hulk on viimastel aastatel pigem vähenenud. Sellele vaatamata on ohtlikke liiklejaid endiselt liialt palju. Tänavu on tuvastanud 104 korral, et juhtimisõiguseta inimene on rooli keeranud.