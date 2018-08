Piltuudis: pärnaka päevalill kasvas niisama kõrgeks kui naabrimehe õunapuud

Aasa ütles, et pole päevalilledele suve jooksul erilist tähelepanu pööranud, sest kuuma ja kuiva suve vältel on kogu hool läinud teistele aias kasvavatele taimedele.

“Nad on ise kasvanud, kastmiseks pole mul aega olnud,” seletas mees, kelle jutu järgi läksid kõrgeks kasvanud taimed kasvama ilmselt talvel lindudele söögiks pandud seemnetest. “Ju mõni seeme pudenes maha ja läks kasvama.”

Aasa lisas, et on varemgi päevalilli kasvatanud, kuid nii pikaks kui tänavu pole need kunagi sirgunud.