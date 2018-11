Pärnakas võitleb heade inimeste abiga elu eest

Kaljula elus toimus ootamatu pööre 2015. aasta sügisel, kui ta läks südame rütmihäirete kontrolliks perearstile. Vereproovist ilmnes, et tal on rauapuudus ja hemoglobiinitase madal, mille peale kirjutas arst talle rauapreparaadi välja.

Pärnaka tervis halvenes sellest hoolimata ja tal avastati kasvaja. Samuti langes hemoglobiinitase. “Ma tundsin ennast väsinuna ja vajasin sageli puhkust,” selgitas ta.

Tunamullu jaanuaris käis Kaljula ravil Tartu ülikooli kliinikumis, kus analüüside tulemustest selgus rauavaegusaneemia ja võimalik vereleke seedetraktis. Kuu lõpus Pärnus tehtud uuring näitas, et sigmasooles on tuumor ehk kasvaja.

Märtsis tehti mehele Põhja-Eesti regionaalhaiglas operatsioon ja paar kuud hiljem tundis ta ennast igati tervena, et minna tagasi tööle.

Mais tööle asudes ei osanud ta midagi halba aimata, kui talle pärast paari tundi töötamist toodi koondamisteade tervislikel põhjustel. “See oli šokk, sest ma ei tulnud selle pealegi, et haiget inimest ei oodata tööle,” nentis Kaljula ja lisas, et kuna tervis paranes, oli ta optimistlik. “Asusin töötukassa kaudu tööd otsima, kuid see salakaval haigus laastas edasi.”

Juba oktoobris 2016 avastati tal uuringute käigus maksast kolm metastaatilist kollet ja kuna need asusid lõikuseks sobimatus kohas, alustati keemiaraviga.

Asusin töötukassa kaudu tööd otsima, kuid see salakaval haigus laastas edasi.

Ülo

Haigus laastas sellest hoolimata mehe keha edasi ja järgmise aasta aprillis leiti kolle paremas kopsusagaras. Jätkati keemiaraviga. “Kahjuks ei andnud ka see loodetud tulemust ja minu arst soovitas ravi jätkata regorafeniibiga,” meenutas Kaljula.

Kuna haigekassa ei aidanud seda ravimit hankida kõrge hinna tõttu, pöördus abivajaja rohu soetamiseks “Kingitud elu” poole. Tartu ülikooli kliinikumi kahe kuu ravi maksumus oli 9170 eurot. “Olin jahmunud, sest sellist summat polnud minul kuskilt võtta,” lausus Kaljula. Nii jäigi kogu lootus vähiravifondile.

Selle aasta veebruarist jätkaski Kaljula ravi tänu fondile. Pärast nelja kuuri saadi haigus kontrolli alla.

Kõik tundus minevat paremuse poole, aga eelmisel kuul kompuuteruuringul ilmnes siiski haiguse arenemine, kuna siirded on mõõtmete poolest pisut suurenenud. Raviarst leidis, et tuleb jätkata uue ravimiga Lonsurf.

“Kuigi vahel on hetki, kui ravimi kõrvalmõjud ei lase elada ja tahaksin kõigele käega lüüa, olen saanud tuge lähedastelt ja nad on mõistvalt suhtunud,” tunnistas võitleja. “Mina ja lähedased oleme väga tänulikud kõigile, kes on annetanud raha vähiravifondile “Kingitud elu”, tänu millele saame meie, vähihaiged, ennast edasi ravida ja tunda rõõmu kingitud elust.”

Vähiravifondi “Kingitud elu” juhataja Toivo Tänavsuu sõnutsi kogub fond Kaljula raviks annetusi sihtotstarbeliselt. “Kui ravim hoiab haiguse kontrolli all ja nii, et on võimalik täisväärtuslikult elada, siis vajab Ülo selleks iga kuu tuhandeid eurosid,” kinnitas Tänavsuu.