EMA aktivistid uurisid tänavu­suvist raiet jõesaarel, mida aastakümneid tagasi on kasutatud heinamaana. Põllumajandusliku kasutuse lõppedes saar metsastus ja on sestpeale pakkunud kodu mitmesugustele metsaliikidele.

Kodanikuühendus sedastab veel, et jõesaarel leidus arvukalt nahkhiirtele elukohaks sobivaid õõnsaid puid, mille vähenemist Eesti metsades on loetud üheks nahkhiirte ohustatuse põhipõhjustest. Õõnsate pesapuude säilitamist nõudsid EMA teatel raietingimusedki. Sellegipoolest tuvastasid kodanikuühenduse koordinaatorid enda väitel langil õõnsaid kände, mis viitavad õõntega puude raiumisele. Samuti tuvastati mitu püsti jäetud seest tühja puud, mille puhul vaatlejate hinnangul on vaid aja küsimus, millal puud ümber kukuvad, sest enam ei ole neil kaitsvat metsamassiivi ümber.