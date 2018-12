Päästeamet kontrollib pühade eel kauplusi

„Eesti kaubanduskeskusi ja muid poode külastab aasta jooksul miljoneid inimesi. Suuremad keskused on tänapäeval midagi enamat kui ostukeskkond: saab käia kinos, teha trenni, einestada pere ja sõpradega. Seepärast on väga oluline, et keskuste tuleohutusnõuded oleksid täidetud ja õnnetuse korral saaksid inimesed hoonest kiiresti ja ohutult välja,“ selgitas päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe.

Varem on põhiprobleem olnud evakuatsioon, seda just pühade eel, kui kaupa kiputakse käiguteedel hoiustama. Teine mure on seotud sellega, et kaubanduskeskustes tehakse väga sageli ümberkorraldusi ja mõnigi kord kiputakse unustama, poe planeeringu muutmise korral tuleb tuleohutuski üle vaadata, et tulekustuti ei jääks uue riiuli taha peitu või laes olev signalisatsiooniandur vaheseina taha.

Hoone peab alati vastama kehtivatele tuleohutusnõuetele: korras olgu tuletõkkesektsioonid, tulekahjusignalisatsioon, turvavalgustus, avatud evakuatsiooniteed ja -pääsud.

„Sadade või tuhandete külastajatega kaubanduskeskustes on eelkõige oluline, et tekkinud tulekahju avastataks varakult ja inimesed saaksid ohtlikuks muutunud hoonest kiiresti välja,“ ütles Tähe.

Tuleohutuse seaduse järgi saab ohutu evakuatsiooni takistamise eest juriidilist isikut trahvida kuni 3200 euroga. Sellised rikkumised on näiteks evakuatsioonipääsude lukustamine või nende ette ja evakuatsiooniteedele esemete ladustamine.

Tänavu kümne kuu jooksul on kaubanduskeskustes olnud 26 tulekahju. Neist kümme said alguse elektriseadmetest ja -paigaldistest ja kuus lahtise tule kasutamisest. Need kaks moodustavadki üle poole kaubandushoonete põlengute põhjustest.

Mullu oli 21, tunamullu 24 ja 2015. aastal 38 kaubandushoone põlengut.

Eesti lähiajaloo suurim kaubanduskeskuse põleng toimus 2009. aasta märtsis Tallinnas Mustika keskuses. Õnnetus sai alguse tehnikapoe laost ja levis kustutussüsteemi rikke tõttu müügisaalidesse, nimelt ei töötanud automaatkustutussüsteem. Kurvemaid näiteid on aga lähiriikidest: Venemaal hukkus selle aasta alguses kaubanduskeskuse tulekahjus 64 inimest.