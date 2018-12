Minister: Haldusreformi tulemused tunduvad keeleliselt kummalised

Mäggi, kes alles äsja rääkis Postimehele, et haldusreformi ei olekski saanud paremini teha, ütles toimetusele oma sõnumit selgitades, et tegu oli küll väikese üldistusega. “Aga probleem on selles, et meil on päris palju omavalitsusi, mis tegelikult ise ei ole oma nimetusega väga rahul,” rääkis ta ja ütles, et osa neist tahabki seda staatust nüüd muuta.

“Eesti keel on üsna selge asi: kui sa ütled näiteks, et ma elan linnas, aga viie kilomeetri kaugusel ei ela ühtegi inimest, elad kuskil soos või rabas või metsas, siis see tundub inimestele endale ­juba keelelistel põhjustel natukene kummaline,” leidis Mäggi ja arvas, et see teema tuleb taas tervikuna läbi mõelda.