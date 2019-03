Video: viies aastaaeg jõudis tänavu teist korda Soomaale

Halliste jõe Riisa hüdromeetriajaamas mõõdeti üleeile veetasemeks 254 sentimeetrit üle keskmise, tänaseks on see kümmekonna sentimeetri võrra langenud.

Kohalik matkakorraldaja Aivar Ruukel postitas sotsiaalvõrgustikku Facebook täna hommikul filmitud video, kus on näha, et Halliste puisniidul saab juba kanuuga sõita.

“Tundub, et üleujutuse tipphetk jääb üleeilsesse, kuid suurvett jätkub veel järgmisekski nädalaks,” arvas Ruukel.

Matkakorraldaja Algis Martsoo märkis, et viimased kuus aastat on olnud lumevaesemad ja pehmed ning talvised üleujutused võimsamad kui kevadised.

“Pikaajalised vaatlusandmed näitavad, et kuni 1980. aastateni oli kohalike elanike suus viiendaks aastaajaks ristitud üleujutus tavapäraselt märtsi lõpus või aprilli alguses, kuid pärast seda on üleujutusi aasta jooksul rohkem ja viimastel aastatel on talvine üleujutus suuremgi kui kevadene,” seletas Martsoo.