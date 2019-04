Üle veerandi Pärnumaast on looduskaitse all

Keskkonnaagentuuri ülevaate “Looduskaitse arvudes – 2018” kohaselt on Eestis möödunud aasta lõpu seisuga 3812 kaitstavat loodusobjekti kogupindalaga 1 578 823 hektarit ehk 22 protsenti riigi pindalast. Pärnu maakonnast on kaitse all üle veerandi.