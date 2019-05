Rõõmsate laste festival soovib muuta Rannapargi nime

Festivali kommunikatsioonijuhi Kerstin Raja sõnutsi oli ettepaneku eesmärk juhtida tähelepanu Rannapargi vähem tuntud alale ja vähendada segadust suurel pargialal näiteks festivali asukoha määramisel. „Saime Pärnu linnapealt kena vastuse, et arusaadavalt ei ole eri põhjustel linna oluliste maamärkide nime muuta lihtne ega mõttekas. Samal ajal tõi linnapea välja, et paljud nimetused hakkavad levima rahvasuus, tänu sellele ei olegi tingimata vaja ametlikult koha nime muuta,” rääkis Raja. Korraldajad haarasid meeri mõttest kinni ja püüavad seda kaunist pargiala veel rohkem tutvustada ja levitada rõõmsate laste Rannapargi nime.

Pärnu suve üheks tippürituseks kujunenud rõõmsate laste festival toob igal aastal kokku tuhandeid peresid kogu Eestist. Kuigi sündmus on toimunud samas kohas kolm aastat, leidub alati ikka neid, kes otsivad festivali pargi 2010. aastal renoveeritud alalt. Nende hulgas pärnakad ise. “Pargi suurem, rahulikum ja avaram osa jääb tihti nii külalistel kui kohalikel märkamata. Usume, et kui viime tähelepanu rõõmsate laste Rannapargile, meelitab see sinna rohkem inimesi, kas või meenutama kunagist lõbustusparki, niisama mängima, festivali külastama või tutvuma muuli kergliiklusteega,“ selgitas Raja.