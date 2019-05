Mootorrattahooaja alguse paraad võib häirida liiklust

Kell 18 algava paraadi ajal on liiklus mõnevõrra häiritud. Sõit kulgeb Ranna puiesteed mööda A. H. Tammsaare puiesteele, sealt edasi Mai tänavat ­pidi Raeküla lõppu, kust keeratakse lühikesele Riia maantee lõigule, et Raeküla-Sindi ristist alla keerata ja Paikuse kaudu Sinti sõita.

Kohapeal askeldavad siinse Wildcardsi motoklubi liikmed, kes on varmalt nõus huvilistele infot jagama. “Vastame küsimustele, mis sind on huvitanud, aga mida ei ole osanud varem kusagilt küsida,” lubas moto­klubi Wildcards MC Pärnu esindaja Alo-Martin Mathiesen. “Samuti on kohal tuhanded mootorratturid igast ilmanurgast, kelle erisuguseid ratsusid saab uudistada kogu Supeluse tänaval, mis motoparaadi kogunemiskoridori tarbeks on kinni pandud.”