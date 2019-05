Taimelaada korraldaja lubab tasuta nõu

“Kõik võivad tulla ja küsida, kui on näiteks mõne mõtte teostamine jäänud aias pooleli või pole osanud midagi lahendada,“ julgustas Niibo, kes ise on maastikujundaja.

Suuruselt on tänavune taimelaat võrreldav eelmise, kevadisega. Kauplejaid tuleb umbkaudu niisama palju. „Kevaditi on alati natuke suurem, kuna siis pakutakse suvelilli ja üheaastasi taimi,“ selgitas Niibo.

Niibo arvas, et pärnumaalastel tasub aias katsetada pisut ekstravagantsemate taimedegagi, sest ilm on meil Põhja-Eestiga võrreldes pehmem.

Laadalt saab soetada eksootilisemaid istikuidki, näiteks goji-marja, mis tahab sooja kohta ja sel põhjusel viljad võib-olla igal aastal ei valmi, aga selle kasvatamine on siiski siinmail võimalik. Niibo arvas, et pärnumaalastel tasub aias katsetada pisut ekstravagantsemate taimedegagi, sest ilm on meil Põhja-Eestiga võrreldes pehmem. Tema ostis endale tänavu kevadel näiteks Kreeka pähklipuu. „Vaatame siis, kas saab pähkleid või ei.“

Kuigi tänavune kevad on üsna jahe olnud, avaldas Niibo arvamust, et praegu võib juba hakata suvelilli ostma, sest öökülmad on loodetavasti möödas. „Kui on tunda, et tuleb taas väga külmi öid, saab kinni katta,” õpetas ta. Viljapuudele ei tegevat kerge öökülm üldse liiga, ainult suvelilled ja üheaastased köögiviljad vajavad tähelepanu ja kaitset. Niibo pani näiteks kapsataimed juba nädal tagasi maha.