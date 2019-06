Bolt käivitab Pärnus elektriliste tõukerataste laenutuse

Bolt Eesti tegevjuhi Aleksei Kolesnikovi andmetel on Pärnu üks maailma väikseimaid linnu, kus elektrilisi tõukerattaid läbi platvormi laenutada saab. “Kui me Tallinnas elektriliste tõukerataste laenutuse käivitasime, oli huvi selle vastu nii suur, et igati loogiline tundus järgmise sammuna pakkuda teenust ka suvepealinnas Pärnus,” rääkis ta.

“Pärnus on olemas kergliiklusteede võrgustik ja suvel eelistavad paljud inimesed auto pigem ratta vastu vahetada. Meie eesmärk on, et inimesed saaksid linnas kiiresti ja mugavalt liikuda, valides selleks kõige sobivama vahendi. Kui tõukerataste laenutamine vähendab autode hulka liikluses, siis oleme ka meie oma missiooni täitnud,” ütles Kolesnikov.

Elektrilist tõukeratast saab rentida samast Bolti rakendusest, kust autot tellida. Selleks tuleb vajutada rakenduse paremal ülanurgas asuvat tõukeratta ikooni. Seejärel lülitub rakendus tõukeratta laenutamise režiimile. Sõiduvahendi saab lahti lukustada tõukerattal nähtava QR koodi abil.

Esimesel kasutamisel kuvab rakendus sõitjale tõukeratta kasutusjuhendi. Tõukeratta lahti lukustamine maksab Pärnus üks euro ja iga kasutatud minut 15 senti. Näiteks 10minutiline sõit, millest piisab paari-kolme kilomeetri läbimiseks, maksab sõitjale 2,5 eurot. Ühe päeva jooksul maksab tõukeratta kasutamine sõitjale maksimaalselt 19 eurot. Rattaid saavad laenutada üle 18 aasta vanused sõitjad.

Kolesnikov soovitab võimalusel sõita tõukerattaga kergliiklusteel ja kõnniteel sõites tuleb kindlasti arvestada jalakäijatega. “Nagu iga teise liiklusvahendi puhul, on nii enda kui teiste liiklejate ohutuse tagamine juhi vastutus ka elektrilise tõukeratta puhul,” ütles ta.

Tõukerattad hakkavad paiknema Pärnu kesklinnas transpordi sõlmpunktides ja käidavates kohtades. Näiteks hakkab rattaid leidma bussijaamast ja raamatukogu ning kesklinna kaubanduskeskuste juurest, Pärnu rannast ja Supeluse tänavalt. Sõidu lõppedes pargib kasutaja ratta ohutusse kohta, soovitatavalt jalgrattaparkla lähedusse, kust järgmine soovija sellega juba edasi sõita saab.

Tõukerattaid võib jätta kesklinna piirkonda, täpsed alad on rakenduses oleval kaardil tähistatud. Kui kasutaja jätab ratta ettenähtud alast väljapoole, on selle eest ettenähtud trahv 40 eurot. Iga päev paigutab Bolt rattad taas ümber suurema nõudlusega kohtadesse, selleks on rattad varustatud GPS seadmega, nii et nende asukohta on võimalik kaardi peal jälgida.