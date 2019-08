Õpilasmalev esindas kodukanti edukalt üleriigilisel kokkutulekul

Üleriigiline kokkutulek on noorte malevlaste seas oodatuim ettevõtmine. Kui varem on see olnud Tallinna rühmade keskne, siis tänavu kohtusid Ruunaveres noored Eesti eri paigust: nii saartelt kui Alutaguselt ja Võrumaalt. PÕM oli esimest korda esindatud lausa nelja rühmaga.