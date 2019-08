Kurgja talupäeval saab näha ja teha ehtsaid talutöid  

Sel aastal toimub talupäev juba 26. korda. Alguse sai selle päeva korraldamine 3. septembril 1994, ajendiks muuseumi värskelt soetatud rehepeksumasin. Toonasele direktorile Heldur Hiisile tuli mõte näidata rahvale tõeliselt töötavat rehepeksumasinat. Lisaks sai näha kangastelgedel kudumist, aidas pesu rullimist, veskis leiva küpsetamist ja vitstest korvi punumist. Esinesid ansambel Linnutaja ja kohalikud taidlejad.

Selline ettevõtmine meeldis rahvale sedavõrd, et seda korraldatakse siiani. Alati on rehepeks, seal kõrval saab näha kooditamist ja viljarabamist. Veskis küpsetab Aino Kiltsman leiba. Saunas näeb vana moodi pesupesemist palis pesulaua ja omakeedetud seebiga. Aastaid on kohal käinud mesinikud Ülle ja Vahur Talimaa, neilt saab meetooteid osta ja infot mesinduse kohta. Sel päeval on avatud ka Jakobsoni mesipuudemaja. Muuseumis peetavate maatõugu veiste piimast valmistatakse võid ja sõira. Väliääsiga on kohal muheda jutuga sepp Jaan Kukk, kes lubab külastajatelgi sepatööle käed külge panna. Valmistatakse sepanaelu ja tegija saab oma nimetähed naelale peale lüüa.

Aastate jooksul on lisandunud töid, mida näidata, ja käsitöölisi, kes oma tegevust tutvustavad. Päeva on alati avanud Linnutaja kontsert ja päeva jooksul on silmarõõmu pakkunud taidlejad. Neljandat aastat toimub taluturg, kus kohalikud talunikud oma toodanguga kauplevad. Laste seas on populaarsust kogunud hobusõit muuseumi hobusega.

“Sel aastal räägib Kalju Laiapea viljatöödest: mis on rukkiviht ja rukkihakk ning kuidas neid kokku seotakse. Muuseumi mehed panevad rehepeksumasina rahva silme all käima ja lähebki rehepeks lahti. Seda korratakse uuesti kell 15.00, et hilisemad tulijad ka näeksid ja kuuleksid. Tehakse põllutöid. Raivo Sipelga külvab rukist ja veidi hiljem algab rukkilõikusmasina demonstratsioon. Seejärel tuleb hobusega kündmine ja saab osaleda künnivõistlusel. Parim kündja – kes sirgeima vao teeb – saab auhinna. Võistluse viib läbi Vello Tamm. Seejärel käivitatakse laastulõikamismasin ja huvilised näevad, kuidas katuselaastu lõigatakse,” rääkis muuseumi giid Ingrid Viire.

Talupäeval saab näha ja proovida töid, mida meie maal on talus ikka tehtud, et leib ja leivakõrvane lauale saaks ning talus hubane elada oleks.