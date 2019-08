Galerii: nulleelarvega tänavafestival tõi piirkonna inimesed kokku

Nii esinevad täna keskpäeval linnaosa südames kohalikud isetegevuslased, avatud on vabalava, kus saavad üles astuda kõik soovijad, toimub simman, kus mängivad Karmoškasemud ja Lõõtsahaiged.

“Korrusmajade inimesed ei tunne üksteist. Ettevõtmise eesmärgiks sai meelitada inimesed koduseinte vahelt välja, et naabrid saaksid tuttvaks. Võibolla on kellelgi mõni kodumasin rikkis, aga keegi lähikonnast oskab kodutehnikat remontida. Sellise ürituse raames on inimesed avatumad,” arvas korteriühistu Rõugu 28 juhatuse liige Sergei Sablo.