Minister külastab Manijat

Lahendusi otsitakse loodushoiu, loomapidamise ja kalandusega seotud kõsimustele.

„Eesti väikesaared köidavad oma saarelise eksootika ja eraldatusega, aga samal ajal peavad elanikud igapäevaelus hakkama saama mitmete väljakutsetega. Praegu elab väikesaartel kokku umbes 1720 inimest, mis moodustab ligikaudu 0,13% kogu Eesti rahvastikust,“ ütles Aab. „Murekohtadeks on aastaringne saarel toimetulek ning loodus- ja kultuuripärandi säilitamine. Ühised kokkusaamised saareelanike ja riigi esindajate vahel on vajalikud, et üheskoos arutledes jõuda toimivate lahendusteni.“

Eestis on kokku 2235 saart koos siseveekogude saartega, millest 2222 on meresaared. Püsiasustusega väikesaarte nimekirja kuuluvad Abruka, Aegna, Heinlaid, Kesselaid, Kihnu, Kräsuli, Kõinastu, Manija, Naissaar, Osmussaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi, Vormsi ja Väike-Pakri. Väikesaarte toetamiseks ja elukeskkonna arendamiseks on ellu kutsunud väikesaarte programm, millega riik toetab väikesaarte kogukondi oma elanikele esmatähtsate teenuste osutamisel ning nende kättesaadavuse parandamisel.

Minister tutvub Manija saarel ka objektidega, mille soetamist või ehitamist toetas riik. Näiteks on riik toetanud tuletõrje veevõtukoha rajamist, Manija tee ja hõljukiplatsi rekonstrueerimist. Veel on riik toetanud Manija saarekeskuse puurkaevu, veetöötlussüsteemi, muuseumiaida rajamist ja päästekuuri ehitamist, päästesõiduki ning uue hõljuki soetamist. Aastatel 2011–2019 on väikesaarte programmist toetatud Manija saarel elu edendamist ligikaudu 250 000 euroga.