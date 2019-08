Alustab tudengitele õpetajaametit tutvustav programm

Programm on mõeldud kõigi erialade bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe teise ja kolmanda kursuse üliõpilastele, kes ei ole õpetajakoolituse tudengid.

“Ootame programmiga liituma julgeid ja avatud noori, kes on valmis kaaluma õpetajaametit kui üht võimalikku karjäärivalikut,“ sõnas Innove õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskuse peaspetsialist Silvia Uus.

Lisaks sellele, et programmis antakse osalejatele aimu tänapäevasest õpetajatöö sisust, saavad tudengid proovile panna oma juhioskused ja tutvuda haridusmaastikul tegutsevate inspireerivate inimestega. Programmi raames külastatakse Eesti koole, kuid tutvutakse ka Hollandi õppeasutustega, et näha, kuidas mujal maailmas haridustee korraldatud on. Osalejate transpordi-, majutus- ja toitlustuskulud katab programm.