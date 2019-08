Minister Aab kohtub täna Pärnumaa kohalike omavalitsustega

“Üks haldusreformijärgseid küsimusi on see, kas kohalike omavalitsuste tegevust korraldavas seadusandluses on praegu takistusi, mis ei lase neil oma tööd parimal viisil teha,” ütles Aab. “Olen veendunud, et ühinemiste järel on võimalik anda valdadele ja linnadele suurem valiku- ja otsustusvabadus kohaliku elu korraldamisel. Seetõttu oleme algatanud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse revisjoni, et koostöös laia ringi ekspertide ja omavalitsustega välja selgitada omavalitsuste korraldusega seotud seaduste muutmise vajadused. Arutelud maakondades on loomulik osa sellest protsessist.”