Hulk inimesi eirab kutseid vähiuuringutele

Mullu osales rinnavähi sõeluuringul 53 protsenti kutsutud naistest ja jämesoolevähi uuringul 50 protsenti kutsututest. Madalaim oli Eestis osalus emakakaelavähi sõeluuringul: kohale tuli 45 protsenti naistest. Ent Pärnumaa paistab siin positiivselt silma, kuna maakonniti oli emakakaelavähi sõeluuringus osalenute protsent kõrgeim just meie mail: üle 54 protsendi ehk üheksa protsenti enam kui keskmiselt.

Tänavu oodatakse rinna­vähi sõeluuringule naisi, kes sündinud aastail 1951, 1952, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967 ja 1969. Emakakaelavähi sõeluuringule on palutud naised, kelle sünniaasta on kas 1964, 1969, 1974, 1979, 1984 või 1989. Jämesoolevähi sõeluuringule oodatakse nii mehi kui naisi, kes on sündinud aastatel 1953, 1955, 1957 ja 1959.