Riik võttis metsiste kaitsmiseks aja maha

Suvel lükkas keskkonnaminis­teerium tagasi ornitoloogide eksperthinnagul põhineva keskkonnaameti ettepaneku moodustada Laadi, Timmkanali ja Nepste piirkonnas 7337 hektarit hõlmav osalt täieliku, osalt ­piiratud raiekeeluga metsaala, et ­leevendada seal raudtee ehitusega metsistele tekitatavat kahju. Lõviosa sellest üle 7000 hektarist moodustab riigimets, mida haldab riigimetsa majandamise keskus (RMK). Küsitud 7337 hektari asemel pakkus ministeerium välja moodustada 257hektarine kaitseala, mis ornitoloogide hinnangul on liiga ahtake, et metsised leiaksid häiritud või lagedaks raiutute asemele lähikonnas uued elupaigad.