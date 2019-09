Sindi muuseum sai uue juhi

Varem on naine pikka aega töötanud Tori raamatukogu ja rahvamaja juhina. Puust on aktiivselt panustanud kogukondlikku tegevusse, korraldanud mälumänge, uurinud ja tutvustanud Tori kodulugu.

“Aita Puust osutus konkursil valituks, sest komisjonile avaldas muljet tema arusaam muuseumist ja muuseumitööst kui ajaloolise loo jutustamisest. Aita tõi välja, et tuleb üles leida lugu ja viia see inimesteni,” selgitas Tori abivallavanem Jana Malõh omavalitsuse valikut. “Lisaks on Aital muljetavaldavalt põhjalikud teadmised Tori piirkonna koduloost, mis annab võimaluse näha valla tervikpilti ja piirkondi rohkem omavahel kokku siduda.”

“Mulle on oluline alustuseks ise süvitsi tutvuda Sindi kodulooga,” rõhutas uus muuseumi juhataja. “Sindil oma tööstuse, kooliloo ja paisuga on väga rikas ajalugu, mida tasub kindlasti tutvustada. Mul on giiditöö kogemus – Sindi põnevate paikade ülesotsimine ja näitamine võiks olla põnev ja haarav ajaloo tutvustamise vorm. Oleme mõelnud ka noortele, näiteks haarav ja hariv üritustesari gümnaasiumiklassidele: kodukohateemaline mälumäng, orienteerumine ja essee. Samuti tasuks koguda kohalike inimeste lugusid, et need ajaloo tarvis talletada, sest ajalugu sünnib meie ümber iga päev,” tutvustas Puust oma plaane.