Video: toidukaupluses võib elupäästjaks saada igaüks

“Terviserike võib tabada inimest ootamatult ja lähedal viibijate tegutsemine on sellisel juhul otsustava tähtsusega. Võõrale inimesele üldiselt peljatakse teha südamemassaaži ja suust suhu hingamist, samuti on vaja enne kontrollida, kas teadvuse kaotanul on pulss. Kõik need sammud nõuavad otsusekindlust ja kiiret tegutsemist, kuid alati ei pruugi sellised inimesed abivajaja lähedusse sattuda. AEDd on aga väga lihtne kasutada, sest masin tunneb ise ära, kas inimese südamele on vaja restart teha.”