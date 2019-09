Pärnu ei näe alkoholimüügi lisapiirangute järele vajadust

“Praegu ei ole see teema volikogus nii teravalt esile kerkinud. Kui see tõuseb esile, siis volikogu kindlasti arutab seda ja teeb otsused. Iseenesest ei ole ju selles midagi keelatut. Kõikidel ettevõtjatel on õigus ööpäev läbi lahti olla, kui nad on majandustegevuse registris selle registreerinud. Ma arvan, et see on ikkagi diskussiooni küsimus,” leidis Kosenkranius.