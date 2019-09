Jõe ääres kala püüdnud Vassili nägi nii suurt krabi esimest korda, kuigi see pole esimene krabi, mille ta kätte saanud on. “Siia võis krabi tulla laevaga, mis oma ballastvett jõkke laseb,” oletas ta. Enam huvitas meest aga see, kuidas mõjub külaline siinsetes vetes elavatele kaladele.