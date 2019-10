Vahtra suurfarmi teine osa ootab veel loomi

Pärnumaa tuntuim põllumajandusettevõte OÜ Weiss avas Viisireiu külas ülimoodsa laudakompleksi, mille ühes osas on 508 lehma sees, teine sama suur osa on valmimisel.

Pärnumaa tuntuim põllumajandusettevõte OÜ Weiss avas Viisireiu külas ülimoodsa laudakompleksi, mille ühes osas on 508 lehma sees, teine sama suur osa on valmimisel. Peatöövõtja on Tartu firma OÜ Mapri Ehitus, mille müügijuhi Margus Väärsi sõnade kohaselt soovis tellija, et hoone kestaks vähemalt sada aastat ja seepärast ehitatigi laudakompleks betoonelementidest.